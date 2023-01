Des livres en braille pour la première fois accessibles au prix unique librairie

Une femme lit un livre écrit en braille au Centre de transcription et d'édition braille (CTEB), la principale maison d'édition et librairie braille de France, à Toulouse, le 3 janvier 2023 © Lionel BONAVENTURE / AFP

Toulouse (AFP) – Plus de 2.000 livres en braille sont depuis mercredi accessibles au tarif d'un livre classique, plus de 40 ans après l'institution du prix unique du livre, a annoncé le Centre de transcription et d'édition en Braille (CTEB).