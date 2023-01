Les ricochets marchent aussi avec des grosses pierres incurvées

Les ricochets seraient plus efficaces avec des pierres rondes et lourdes © LEON NEAL / AFP/Archives

Paris (AFP) – Vous êtes nul en ricochets ? Ignorez les habituelles pierres fines et plates et essayez avec des plus grosses et incurvées, qui rebondissent plus haut, suggère une étude publiée mercredi.