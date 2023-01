Nerveuse, Wall Street hésite en attendant les minutes de la Fed

New York (AFP) – La Bourse de New York se montre hésitante et nerveuse mercredi, en attendant un compte-rendu d'une réunion de la Fed et après un indice d'activité manufacturier décevant aux Etats-Unis pour décembre.