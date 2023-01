Coupe de France: Neymar et Messi absents contre Châteauroux

Saint-Germain-en-Laye (AFP) – Le Brésilien Neymar ne disputera pas le 32e de finale de Coupe de France contre Châteauroux vendredi (21h00), pour "traiter la grosse entorse de la cheville" contractée lors du Mondial, a indiqué son entraîneur Christophe Galtier jeudi.

Leo Messi, à peine rentré en France après son sacre au Qatar, de même que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, en vacances, ne feront pas davantage le déplacement dans l'Indre.

"L'absence de Neymar (...) était prévue depuis un certain temps. Les joueurs partis à la Coupe du monde ont été +bilantés+ par notre staff médical, et on avait décidé que +Ney+ allait traiter sa grosse entorse de la cheville dans cette période-là", a précisé Galtier lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Le Brésilien a été victime d'une entorse à la cheville droite dès le premier match du Brésil dans le Mondial, contre la Serbie, avant de faire son retour en huitième de finale, marquant un but face à la Corée du Sud. La Seleçao a été éliminée en quart par la Croatie.

Le club de la capitale ne pourra donc compter sur aucun des membres de son trio offensif, la "MNM", car Leo Messi n'a effectué son retour à l'entraînement que mercredi, après avoir célébré sa victoire au Mondial, et Kylian Mbappé est au repos.

"On a souhaité que (Leo Messi) récupère chez lui, en famille. Évidemment, il ne jouera pas demain (vendredi)", a expliqué Galtier. "Je serai très à l'écoute de ce qu'il va me dire, mais on souhaite qu'il soit disponible pour le match d'après."

Soit la réception d'Angers le 11 janvier pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.

"Opportunité pour certains jeunes"

Galtier a aussi souhaité que Messi soit célébré par le public du Parc des Princes pour son sacre mondial. "J'espère qu'il sera fêté par nos supporters. C'est Leo Messi, on a beaucoup de chances de l'avoir chez nous."

Kylian Mbappé et le latéral droit marocain Achraf Hakimi bénéficient eux de quelques jours de vacances après avoir repris l'entraînement et la compétition dans la foulée du Mondial-2022.

Ces absences combinées au rang de l'adversaire - Châteauroux évolue en National, le troisième échelon du football français - donneront "une opportunité pour certains jeunes de pouvoir démarrer ou avoir plus de minutes", a également dit Galtier.

L'entraîneur a aussi annoncé que le Costaricien Keylor Navas débuterait dans les cages du Paris Saint-Germain, plutôt que l'Italien Gianluigi Donnarumma, titulaire habituel du poste.

Interrogé au sujet de Neymar, rentré très déçu du Qatar après l'élimination contre la Croatie puis exclu lors de son match de reprise avec le PSG contre Strasbourg, Galtier a affirmé n'être "pas du tout inquiet".

"On a un Neymar à l'image de ce qu'il fait depuis le début de la saison", a-t-il dit. "Il a été très déçu, on a la chance d'avoir un Neymar très investi. Évidemment, on fait attention à lui sur le plan physique."

