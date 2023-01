L'Iran ferme un institut français après la publication de caricatures

L'Iran annonce la fermeture de l'Ifri en Iran en riposte à la publication de caricatures jugées insultantes pour le guide suprême Ali Khamenei © - / KHAMENEI.IR/AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – L'Iran a annoncé jeudi la fermeture du plus ancien et plus important centre d'études français dans le pays, comme première riposte à la publication par un magazine satirique français de caricatures jugées insultantes pour le guide suprême Ali Khamenei.