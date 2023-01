Wall Street termine en forte hausse, bien disposée par des indicateurs américains

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en forte hausse vendredi, enjouée par une série d'indicateurs qui témoigne d'une décélération de l'économie et de l'inflation, mais aussi de la résistance du marché du travail.