Qui vote avec qui ? Les scrutins de l'Assemblée passés au crible

Paris (AFP) – Les députés font leur rentrée lundi à l'Assemblée, où le camp présidentiel va devoir reprendre sa laborieuse quête d'alliés pour chaque texte, faute de majorité absolue. L'occasion de se pencher sur les comportements de vote depuis les législatives de juin.

L'analyse des données des 822 scrutins publics depuis le début de la législature, compilées par l'AFP, permet de mesurer la cohésion des différents groupes et des alliances qui composent cet hémicycle morcelé, mais aussi les convergences qui s'y sont dessinées parfois.

Des groupes soudés, LR un peu moins

Un premier constat émerge des données collectées par l'AFP: les groupes politiques de l'Assemblée - il y en a dix au total - votent le plus souvent comme un seul homme. Sur la législature en cours, dans 87% des cas, les groupes ont ainsi adopté une position unanime ou quasi-unanime, c'est-à-dire avec plus de 90% de votes identiques en leur sein.

Mais il y a des disparités derrière ce chiffre global, la Palme de l'indiscipline revenant au groupe des 62 députés LR (sur 577 au total), unanimes lors de 65% des scrutins seulement. Comme une illustration d'un parti divisé sur la stratégie à mener face au camp macroniste et dont les membres s'émancipent plus souvent qu'ailleurs.

A l'opposé, Renaissance (avec 97% de votes unanimes) et le Rassemblement national (95%) apparaissent comme les champions de la discipline de groupe.

Les quatre groupes de l'alliance de gauche Nupes ne sont pas loin derrière, avec 94% de votes unanimes chez LFI, 91% chez les communistes, 88% chez les écologistes et 86% chez les socialistes.

Le député Les Républicains (LR) Antoine Vermorel (c) s'adresse au gouvernement parmi ses coreligionnaires, le 18 octobre 2022 à l'Assemblée nationale à Paris © Christophe ARCHAMBAULT / AFP/Archives

Les plus dissipés

Au plan individuel, sur les 50 députés les plus indisciplinés par rapport aux votes de leur groupe, 31 appartiennent sans surprise à LR, au premier rang desquels le député de l'Ain Xavier Breton (25% de votes à contre-courant). Figurent également dans ce palmarès Aurélien Pradié (9,4%), candidat malheureux à la présidence du parti, mais aussi son rival victorieux, Eric Ciotti (8,9%).

Ne sont pris en compte ici que les scrutins où une majorité absolue s'est formée au sein du groupe, ce qui est le cas dans 99,5% des cas.

Du côté de Renaissance, c'est Barbara Pompili (17%), ex-ministre de la Transition écologique sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui apparaît comme la moins disciplinée. Une statistique qui s'explique par l'examen du projet de loi sur les énergies renouvelables, lors duquel elle a soutenu ou n'a pas voté contre des amendements de la Nupes.

Les femmes, qui représentent 37% de l'hémicycle, sont sous-représentées (22%) parmi les 50 députés les plus indisciplinés et sont au contraire sur-représentées (51%) parmi les 50 députés les plus disciplinés.

La députée "Ensemble !" Barbara Pompili (d), lors du vote pour la présidence de l'Assemblée nationale, le 28 juin 2022 à Paris © Christophe ARCHAMBAULT / AFP/Archives

Bloc présidentiel et alliés ponctuels

Sans majorité absolue, les trois groupes du camp présidentiel serrent les rangs au maximum : Renaissance (170 députés), MoDem (51) et Horizons (29) votent ainsi à l'unisson lors de 93% des scrutins. Les quatre groupes composant la Nupes sont moins unis entre eux: ils ne votent à l'unisson que lors de 62% des cas.

Parmi les oppositions, ce sont les LR qui sont le plus souvent alignés avec la majorité présidentielle: ils votent comme Renaissance lors de 52% des scrutins.

Renaissance peut également compter dans 41% des cas sur le renfort du petit groupe centriste Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), composé de 20 députés.

LIOT et LR sont justement les deux groupes avec lesquels Emmanuel Macron avait dit fin octobre souhaiter une "alliance" sur certains textes.

A l'inverse, le RN (23%), les communistes (24%) et LFI (25%) sont les groupes qui votent le moins comme Renaissance.

Et les oppositions entre elles ?

Concernant le groupe de Marine Le Pen, c'est avec LR que ses 88 membres ont eu le plus souvent des votes convergents (53% de votes similaires), devant LIOT (52%) et les communistes (50%).

Les députés de la Nupes applaudissent un discours de la présidente du Groupe La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, le 23 octobre 2022 à l'Assemblée nationale © JULIEN DE ROSA / AFP/Archives

Les votes du groupe RN sont moins souvent similaires avec ceux des trois autres groupes de la Nupes, dont LFI (41%), qui compte 74 députés.

Fin octobre, après le soutien du RN à une motion de censure de la Nupes, la majorité présidentielle avait accusé la coalition de gauche, en particulier les insoumis, de collusion avec l'extrême droite à l'Assemblée.

