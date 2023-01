Le grand romancier américain Russell Banks est mort

Le romancien américain Russell Banks, à Port-au-Prince, le 2 décembre 2007 © Thony BELIZAIRE / AFP/Archives

New York (AFP) – Le grand écrivain Russell Banks, dont la littérature s'est attachée à dresser le portrait des plus humbles et des marginaux dans l'Amérique du XXe siècle, est mort samedi à 82 ans des suites d'un cancer.