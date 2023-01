Ronaldo à Ryad c'est un peu "comme Pelé à New York" en 1975, selon Rudi Garcia

Ryad (AFP) – L'arrivée de Cristiano Ronaldo dans le club saoudien Al-Nassr est "au-delà du joueur de foot" et "ressemble un peu à l’arrivée de Pelé" à New York en 1975, estime son nouvel entraîneur Rudi Garcia.

En visite sur le campement du rallye Dakar, qui se tient en Arabie saoudite jusqu'au 15 janvier, Garcia a indiqué que l'attaquant portugais de 37 ans était "bien physiquement" et s'était "fondu dans le groupe".

Question: Qu’est-ce que ça vous fait d’accueillir la star Cristiano Ronaldo dans vos rangs ?

Réponse: "C’est top. Top pour nous, pour Al-Nassr. Top pour l’Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo est plus qu’un joueur. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, cinq fois Ballon d’Or. Je pense que pour le développement de l’Arabie saoudite et du Moyen-Orient, c’est très très important. Si je peux faire un comparatif pour Cristiano, je pense que ça ressemble un peu à l'arrivée de Pelé (au Cosmos New York) à son époque, notamment pour le développement du football, du sport et de la culture en Arabie saoudite.

C'est fou comme ça a donné un coup de projecteur sur notre club. Maintenant tout le monde sait où est notre club dans le monde entier (....) Je pense qu'on a dû passer de 800.000 à 10 millions (de followers) en quelques heures, quelques jours grâce à l’arrivée de Cristiano.

Q- Dans quel état d'esprit est-il ?

R- Il est bien physiquement, ça on s’en doutait. Comme je le pense souvent: les plus grands champions sont les plus simples à manager. Il s’est fondu dans le groupe. On l’a vu plaisanter et rire avec plaisir avec ses nouveaux coéquipiers. Il était avec nous pour le dernier match, même s’il n’a pas pu jouer. Il était dans les vestiaires, il faisait du vélo et il était heureux pour nous sur le but. Il est à fond avec son équipe. Il a envie de gagner, c’est un gagnant. Il va aussi tirer tout le monde derrière lui de ce point de vue-là.

Q- Quand jouera-t-il? Est-ce que ça sera contre le PSG le 19 janvier?

R- Pas le prochain match contre Al-Shabab (le 14 janvier, ndlr), qui est un gros match, car il sera toujours suspendu. Ce sera contre Al-Ettifaq, chez nous, le 22 janvier. (Le 19, ndlr) Ça ne sera pas le maillot d’Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et al-Nassr. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de championnat trois jours après. Mais ce n’est pas très grave, l'essentiel c’est que ça démontre à quel point l’Arabie saoudite est férue de sport, de football.

Après, la seule chose que je souhaite pour Ronaldo c'est qu'il retrouve le plaisir de jouer et le sourire. Parce que ces derniers mois entre Manchester, l'équipe nationale et puis au niveau privé, il n'a pas eu que des moments faciles. S'il retrouve le plaisir de jouer ça sera déjà un objectif d'atteint.

ANNE-SOPHIE LABADIE

