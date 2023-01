Foot: Noël Le Graët, l'habile politique à l'image abîmée

Le président de la Fédération française de foot Noël Le Graët, le 13 mars 2021 à Paris © FRANCK FIFE / AFP/Archives

Paris (AFP) – Pendant plus d'une décennie, Noël Le Graët a dirigé le football français avec poigne et habileté politique, mais sa fin de règne s'accompagne d'un climat pesant et d'une communication "non maîtrisée", abîmant un peu plus l'image du "Menhir" de 81 ans.