NBA: Tatum brille et les Celtics sont premiers de la ligue

Los Angeles (AFP) – Les Boston Celtics, avec 32 points incrits par Jayson Tatum sont venus à bout de Chicago Bulls accrocheurs, lundi, et disposent à mi-parcours de la saison NBA du meilleur bilan de la ligue (29 victoires-12 défaites).

Outre le show de leur star, Grant Williams a également inscrit 20 points, Jaylen Brown, 19 et Al Horford huit, dont un tir à trois points crucial à moins de trente secondes de la fin du match, pour offrir la victoire aux siens (107-99).

Avec 29 victoires en 41 rencontres, ni Brooklyn à l'Est, ni Denver ou Memphis à l'Ouest, qui comptent tous 27 victoires et un match un moins, ne peuvent rejoindre Boston en tête du classement de la saison régulière de NBA.

Dans la Conférence Ouest, les Nuggets et les Grizzlies restent d'ailleurs au coude à coude, avec leur victoire respective sur les Los Angeles Lakers (122-109) et les San Antonio Spurs (121-113).

Terminer premier de NBA à la mi-saison n'a rien eu du parcours de santé pour Boston, récemment balayé par le Thunder d'Oklahoma City et qui a dû s'employer pour tenir tête aux Spurs en pleine reconstruction lors d’un déplacement samedi dernier.

Face à Chicago, les Celtics se sont fait une belle frayeur en voyant fondre l'écart de 16 points qu'ils avaient creusé dans le troisième quart-temps, réduit à deux petits points dans les dernières minutes grâce au festival de Zach LaVine, l'arrière des Bulls, auteur de 15 de ses 27 points dans le quatrième quart-temps.

Mais Horford, servi par Tatum, grâce à un tir à trois points a redonné une avance de cinq points à 25,5 secondes de la fin, et Tatum lui-même a crucifié les Bulls d'un dunk à deux mains, agrémenté d'une faute pour sécuriser la victoire de Boston.

"C'est une équipe difficile", a estimé l'ailier de 24 ans à propos de Chicago, au bilan pourtant modeste (19-22). "Elle est bien coachée. Ils jouent dur, ils sont grands et athlétiques. Donc c'est une grosse victoire", s'est félicité le All-Star.

A Memphis, les Grizzlies, de nouveau privés de leur star Ja Morant sur blessure, se sont défaits de Spurs offensifs.

Dans un duel fratricide, Tyus Jones des Grizzlies, 24 points, a fait mieux que son frère, Tre, des Spurs, auteur de 18 points, et malgré une remontée de San Antonio dans le dernier quart-temps, Memphis a réussi à contenir son adversaire pour porter son bilan à 27 victoires pour 13 défaites.

C'est le même bilan que les Nuggets, dont le double MVP, Nikola Jokic, a réalisé son 11e triple-double de la saison avec 14 points, 11 rebonds et 16 passes lors de leur victoire sur les Lakers.

James blessé à la cheville

Jokic a bien été aidé par Jamal Murray, absent toute la saison dernière en raison d'une déchirure à un ligament du genou, qui a marqué 34 points, son meilleur score cette saison, portant à 11 le nombre de victoires consécutives à domicile des Nuggets.

LeBron James n'a pas pris part à la défaite des siens, en raison d'une douleur à la cheville gauche. La superstar des Lakers et Anthony Davis, également blessé, ont été rejoints sur le banc de touche par Patrick Beverley, touché à la hanche, à la mi-temps.

Les 25 points de Russell Westbrook et les 17 de Thomas Bryant, en plus de ses 10 rebonds n’ont pas suffi aux Lakers pour obtenir une sixième victoire consécutive.

La série de quatre victoires des Knicks a également pris fin à New York à cause de Giannis Antetokounmpo et des Bucks de Milwaukee qui les ont défaits (111-107).

Antetokounmpo a inscrit 22 points, pris 10 rebonds et donné cinq passes, lors d'une victoire collective des Bucks où sept joueurs ont également inscrit plus de 10 points.

