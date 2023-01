Sur Instagram et Facebook, les ados ne recevront plus de publicités basées sur leur genre

Meta, la maison mère des réseaux sociaux Instagram et Facebook régulièrement accusée de nuire à la santé mentale du jeune public, a décidé de ne plus autoriser les annonceurs à cibler les adolescents en fonction de leur genre © Robyn BECK / AFP/Archives

New York (AFP) – Meta, la maison mère des réseaux sociaux Instagram et Facebook régulièrement accusée de nuire à la santé mentale du jeune public, a décidé de ne plus autoriser les annonceurs à cibler les adolescents en fonction de leur genre.