Les campagnes chinoises désemparées face à la vague de Covid

Des malades du Covid-19 à l'hôpital de Fengyang dans la province orientale de l'Anhui en Chine, le 5 janvier 2023 © Noel Celis / AFP

5 mn

Bengbu (Chine) (AFP) – Des médecins épuisés par les longues heures de travail, des tests et des médicaments introuvables, des cliniques mal équipées et confrontées à une avalanche de patients: dans la province de l'Anhui, l'une des plus pauvres de l'Est de la Chine, le Covid a frappé fort.