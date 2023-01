LVMH: nouveaux dirigeants pour Vuitton et Dior, Delphine Arnault promue

Delphine Arnault,le 20 janvier 2012 à Paris © Alexander Klein / AFP/Archives

Paris (AFP) – Le géant mondial du luxe LVMH va renouveler la tête de ses deux plus grandes marques, Louis Vuitton et Dior, avec la nomination de Pietro Beccari à la tête de la première, et de Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, aux commandes de la seconde.