Wall Street ouvre en hausse, l'humeur reste positive

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, toujours bien orientée par des indicateurs qui montrent un ralentissement de l'économie sans casse et une accalmie sur le front de l'inflation, qui devra néanmoins être confirmée par l'indice des prix CPI, attendu jeudi.