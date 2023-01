Mediapart lance une collection de livres d'enquête aux éditions du Seuil

Paris (AFP) – Le média en ligne Mediapart s'associe avec les éditions du Seuil pour lancer une collection de livres d'enquête pour approfondir certains sujets, a indiqué jeudi la maison d'édition.

Publicité Lire la suite

Cette collection baptisée "Enquête de sens" doit être inaugurée avec la parution en mai de "La Haine ordinaire", sous la direction de la journaliste Mathilde Mathieu, a indiqué le Seuil dans un communiqué.

"Certaines investigations emblématiques, découpées en de multiples épisodes, étalées parfois sur plusieurs années, méritent d’être approfondies. C'est l'ambition de cette collection", a expliqué l'éditeur.

Mediapart cite comme thèmes "la lutte contre la corruption, contre les inégalités, contre les violences sexuelles, les discriminations, le dérèglement climatique".

En juin, pour les 15 ans de Mediapart, doit paraître "15 grandes enquêtes de Mediapart". La liste de ces enquêtes est soumise à un vote des internautes.

Se présentant comme un "journal d'information numérique, participatif et indépendant, sans publicité ni subvention, et qui ne vit que du soutien de ses lecteurs", Mediapart revendique d'être "le troisième journal généraliste le plus lu de France avec plus de 200.000 abonnés".

Le Seuil est détenu par Média-Participations, un groupe à actionnariat familial numéro quatre français de l'édition © PIERRE-FRANCK COLOMBIER / AFP/Archives

Le Seuil est détenu par Média-Participations, un groupe à actionnariat familial numéro quatre français de l'édition.

© 2023 AFP