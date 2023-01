Pollution de l'Escaut: le sucrier Tereos condamné à verser plus de 9 millions d'euros aux parties civiles

Le géant sucrier Tereos a été condamné à 500.000 euros d'amende et à plus de 9 millions de dommages et intérêts pour avoir pollué l'Escaut en 2020, provoquant la mort des plusieurs tonnes de poissons © PHILIPPE HUGUEN / AFP/Archives

2 mn

Lille (AFP) – Le géant sucrier Tereos, propriétaire de la marque Béghin-Say, a été condamné jeudi à Lille à 500.000 euros d'amende et à plus de 9 millions de dommages et intérêts pour avoir pollué l'Escaut en 2020, provoquant la mort des plusieurs tonnes de poissons.