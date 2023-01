Italie: Naples atomise la Juventus (5-1) et croit plus que jamais au scudetto

L'attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen lors du match de Serie A contre la Juventus au stade Diego-Maradona le 13 janvier 2023 © Alberto PIZZOLI / AFP

4 mn

Rome (AFP) – Naples croit plus que jamais au scudetto, après lequel il court depuis plus de 30 ans et les deux sacres de l'époque Maradona, après avoir atomisé vendredi la Juventus (5-1), repoussée à dix points à une journée de la mi-saison.