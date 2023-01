Wall Street en ordre dispersé, échaudée par la mise en garde des banques

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi, crispée par les commentaires des banques américaines sur une possible récession et une augmentation de leurs provisions dans cette perspective.