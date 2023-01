Wall Street termine en hausse, au plus haut depuis un mois

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, au plus haut depuis un mois, surmontant les échos alarmants des banques sur l'économie américaine grâce à un indicateur qui signale que le moral des consommateurs américains s'améliore.