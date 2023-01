Des journaux aux cahiers, les consommateurs paient la hausse du prix du papier

Presque tous les quotidiens nationaux français ont relevé leurs prix de vente en kiosque en raison de la flambée du prix du papier qui se répercute aussi sur les cahiers ou encore l'essuie-tout © JOEL SAGET / AFP/Archives

Paris (AFP) – Le Monde et Le Figaro à 3,20 euros, Libération et La Croix à 2,70 euros... Au 1er janvier, presque tous les quotidiens nationaux français ont relevé le prix de vente en kiosque. En cause, la flambée du prix du papier qui se répercute aussi sur les cahiers ou encore l'essuie-tout.