Tennis: Richard, toujours coeur de lion, gagne à Auckland

© MICHAEL BRADLEY / AFP

3 mn

Auckland (AFP) – À 36 ans et six mois, Richard Gasquet ne désarme pas: l'ex Petit prince du tennis français est devenu samedi, en s'imposant en finale du tournoi d'Auckland, le plus vieux vainqueur français d'un tournoi du circuit ATP.