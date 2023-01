Foot: Gavi écoeure le Real Madrid, le Barça rafle la Supercoupe d'Espagne

Les joueurs du FC Barcelone euphoriques après leur vctoire contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne à Ryad, le 15 janvier 2023 © Fayez NURELDINE / AFP

3 mn

Ryad (AFP) – Époustouflant Gavi ! Avec un but et deux passes décisives, la pépite du FC Barcelone a écoeuré le Real Madrid, champion en titre, 3-1 dimanche à Ryad (Arabie Saoudite), et a permis au FC Barcelone de soulever sa 14e Supercoupe d'Espagne, un record.