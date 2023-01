Open d'Australie: Nadal cède un set mais passe au 2e tour

Melbourne (AFP) – Rafael Nadal, tenant du titre, s'attendait à une entrée en lice difficile à l'Open d'Australie et il n'a pas été déçu: pourtant diminué physiquement, le Britannique Jake Draper (38e mondial) s'est battu 3h41 avant de finalement céder 7-5, 2-6, 6-4, 6-1, lundi à Melbourne.

"Si on prend en compte tout ce que j'ai traversé ces six derniers mois, c'est un très bon début de tournoi", a souligné Nadal qui avait jusque-là perdu six de ses sept derniers matchs.

"Je pense que cette victoire va m'aider pour la suite", a estimé l'Espagnol de 36 ans.

Le N.2 mondial affrontera au deuxième tour l'Américain Mackenzie McDonald (65e) qui a lui-même mis plus de quatre heures pour éliminer son compatriote Brandon Nakashima (49e) 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 1-6, 6-7 (10/12), 6-4.

Face au jeune Draper (21 ans), l'un des hommes en forme du moment qui était encore en demi-finales à Adélaïde la semaine dernière, Nadal s'est appuyé sur sa longue expérience en gênant son adversaire de son gros coup droit lifté qu'il a régulièrement beaucoup arrondi.

Pour le Britannique, qui s'est fait plusieurs fois masser les cuisses aux changements de côté et qui souffrait du ventre, plus le match avançait et plus il devenait difficile de contrôler la balle explosive de Nadal.

