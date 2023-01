Chaleur et petits stades: ce qui attend Ronaldo en Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo, entouré de sa famille, s'adresse aux supporters d'Al-Nassr au Mrsool Park, lors de sa présentation le 3 janvier 2023 à Ryad © FAYEZ NURELDINE / AFP/Archives

4 mn

Ryad (AFP) – Après avoir brillé sur les plus grandes scènes du football mondial, Cristiano Ronaldo devra composer en Arabie saoudite avec de plus petits stades, des équipes de moindre envergure et des températures bien plus élevées.