Tournoi des six nations: un groupe gallois élargi, Ken Owens nommé capitaine

Londres (AFP) – Pour sa première liste depuis son retour comme sélectionneur du pays de galles, Warren Gatland a convoqué mardi 37 joueurs, dont 4 novices, pour préparer le prochain Tournoi des six nations, et le talonneur Ken Owens (36 ans) a été nommé capitaine.

Publicité Lire la suite

Revenu à la tête du XV au poireau début décembre, après une série de tests d'automne catastrophique, Gatland fait une sorte de revue d'effectif alors que la Coupe du Monde en France se profile.

"C'est un groupe probablement plus grand que ce que j'aurais choisi d'habitude, mais nous espérons faire un bon Tournoi et devons également penser au Mondial", a-t-il expliqué dans le communiqué de la fédération.

Il enregistre le retour de quelques joueurs blessés cet automne, comme Wyn Jones et Dewi Lake en première ligne ou Liam Williams à l'arrière.

Les piliers Leon Brown, Rhys Carre, le troisième ligne Aaron Wainwright, le demi de mêlée Rhys Webb et les demis de mêlée Rhys Patchell et Owen Williams font aussi leur retour dans la sélections.

Gatland a également appelé quatre nouveaux: le deuxième ligne Rhys Davies, le centre Kieran Williams, le trois-quart Mason Grady et le troisième ligne Teddy Williams.

"On a quelques jeunes qui intègrent le groupe et on a aussi quelques joueurs plus âgés et très expérimentés dont on doit gérer le temps de jeu. Il faudra regarder l'ensemble de ces éléments et trouver le bon équilibre, parce que les dix mois à venir vont à coup sûr être un défi", a commenté Gatland, qui ne ferme pourtant pas la porte aux joueurs absents.

"Il y a quelques joueurs qui n'ont pas eu de chance en n'étant pas dans le groupe, mais mon message à leur égard est: continuez à travailler dur, vous n'êtes pas exclus", a-t-il ajouté.

Warren Gatland à la tête des Lions britanniques avant leur match contre les Springboks au Cap, le 24 juillet 2021 © PHILL MAGAKOE / AFP/Archives

Cinquième et avant-dernier du dernier Tournoi, avec, notamment, une défaite humiliante à Cardiff contre l'Italie, le pays de Galles démarrera son Tournoi à domicile, le 4 février, contre l'Irlande.

Groupe du pays de Galles pour le Tournoi des six nations:

Avants:

Rhys Carre, Wyn Jones, Gareth Thomas, Dewi Lake, Ken Owens (cap), Bradley Roberts, Leon Brown, Tomas Francis,Dillon Lewis, Adam Beard, Rhys Davies, Dafydd Jenkins, Alun Wyn Jones, Teddy Williams, Taulupe Faletau, Jac Morgan, Tommy Reffell, Justin Tipuric, Christ Tshiunza, Aaron Wainwright

Arrières: Kieran Hardy, Rhys Webb, Tomos Williams, Dan Biggar, Rhys Patchell, Owen Williams, Mason Grady, Joe Hawkins, George North, Nick Tompkins, Keiran Williams, Josh Adams, Alex Cuthbert, Rio Dyer, Leigh Halfpenny, Louis Rees-Zammit, Liam Williams

© 2023 AFP