Wall Street en ordre dispersé, consolide après un bon début d'année

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi peu après l'ouverture et reprenait son souffle après avoir atteint, vendredi, des plus hauts depuis un mois, sur fond de résultats d'entreprises mitigés et après un indicateur d'activité décevant.