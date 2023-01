Wall Street termine en ordre dispersé, le raté de Goldman Sachs pousse à une pause

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée mardi, indisposée par les résultats décevants de la banque Goldman Sachs et un mauvais indicateur d'activité américain qui ont poussé le marché à faire une pause.