Microsoft licencie environ 10.000 employés, nouveau coup dur dans la tech

Des bureaux de Microsoft à Chevy Chase, dans le Maryland, le 18 janvier 2023 © SAUL LOEB / AFP

4 mn

New York (AFP) – Le géant informatique américain Microsoft, invoquant l'incertitude économique et les changements de priorités de ses clients, va licencier environ 10.000 employés d'ici fin mars, ébranlant un peu plus un secteur de la tech déjà touché par plusieurs grands plans sociaux.