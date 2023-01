Microsoft va licencier environ 10.000 employés, nouveau coup dur dans la tech

Un stand Microsoft au Forum de Davos en Suisse, le 18 janvier 2023 © Fabrice COFFRINI / AFP

New York (AFP) – Le géant informatique américain Microsoft, invoquant la conjoncture économique et les changements de priorités de ses clients, a annoncé mercredi qu'il allait licencier environ 10.000 employés d'ici fin mars, ébranlant un peu plus un secteur déjà touché par plusieurs grands plans sociaux.