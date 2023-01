Rencontre à Zurich pour réchauffer les relations économiques entre Pékin et Washington

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le vice-Premier ministre chinois, Liu He, lors d'une rencontre en Suisse, à Zurich, le 18 janvier 2023 © SEBASTIEN BOZON / AFP

4 mn

Zurich (AFP) – La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le vice-Premier ministre chinois, Liu He, ont souligné mercredi, lors d'une rencontre en Suisse, l'importance et le besoin urgent d'une communication étroite entre Washington et Pékin, qui tentent de réchauffer leurs relations économiques.