Tennis: les défaites précoces de Nadal en Grand Chelem

Melbourne (AFP) – Rafael Nadal a subi un échec cuisant face à l'Américain Mackenzie Mcdonald à l'Open d'Australie mercredi, l'élimination la plus précoce de l'Espagnol dans un tournoi majeur depuis sept ans.

Retour sur les défaites surprises de l'Espagnol de 36 ans en Grand Chelem depuis son premier triomphe à Roland-Garros en 2005.

2005

Auréolé de son premier succès Porte d'Auteuil à 19 ans, Nadal trébuche quelques semaines plus tard dès le deuxième tour à Wimbledon en quatre sets face au Luxembourgeois Gilles Müller. Face à ce très bon serveur sur surface rapide, le jeu du Majorquin est encore à l'époque celui d'un pur spécialiste de la terre battue. En 2017, il s'incline à nouveau contre le même adversaire en cinq sets à Wimbledon en huitième de finale.

- 2012

Après deux triomphes au All England Club en 2008 et 2010, Nadal a commencé à avoir des difficultés sur le gazon londonien. Il n'a d'ailleurs plus atteint la finale de Wimbledon depuis 2011. Cette perte de repères lui a valu l'année suivante une surprenante défaite en cinq sets au deuxième tour face au Tchèque Lukas Rosol, 100e mondial.

2013

L'année suivante, Nadal fait encore pire à Wimbledon puisqu'il s'incline pour la première fois au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem face au Belge Steve Darcis, 135e mondial. L'Espagnol restait pourtant sur une série de neuf finales consécutives suite à son retour à la compétition en février après une blessure de longue durée au genou gauche.

2015

Les ennuis de Nadal à Wimbledon se poursuivent en 2015 avec une quatrième élimination de suite avant les quarts de finale. Cette fois, c'est l'Allemand Dustin Brown, issu des qualifications, qui le sort au deuxième tour en quatre sets, après l'avoir déjà sèchement battu sur gazon à Halle en 2014. Deux mois plus tard, l'Espagnol s'incline à l'US Open dès le 3e tour face à l'Italien Fabio Fognini, et termine donc la saison sans décrocher un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis 2005.

2016

En plein doute sur la suite de sa carrière, victime de plusieurs blessures successives, Nadal vit une nouvelle désillusion en quittant l'Open d'Australie 2016 au premier tour avec une défaite en cinq sets face à son compatriote Fernando Verdasco. Forfait à Roland-Garros puis absent à Wimbledon, il est ensuite éliminé en cinq manches par le Français Lucas Pouille en huitièmes à l'US Open. C'est la première fois qu'il n'atteint pas au moins les quarts dans un des quatre tournois du Grand Chelem depuis 11 ans.

2023

Désormais père de famille, Nadal a connu des difficultés depuis son retrait la saison passée sur blessure de Wimbledon en demi-finale puis son élimination contre l'Américain Frances Tiafoe en quatre manches à l'US Open (en huitièmes), et il aborde l'Open d'Australie 2023 sans repères. Le joueur de 36 ans, blessé à la hanche, est vaincu au 2e tour en trois sets face à l'Américain Mackenzie Mcdonald, 65e à l'ATP.

