Wall Street ouvre en hausse, signes d'accalmie sur le front de l'inflation

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, réjouie par la la plus forte contraction des prix à la production depuis avril 2020, qui pourrait inciter la banque centrale américaine (Fed) à limiter ses hausses de taux dans les mois à venir.