Le Figaro heurte le milieu littéraire en qualifiant Levy et Musso de "nuls"

En août 2009 dans une librairie de Caen, deux best-sellers de l'été signés Marc Levy et Guillaume Musso © MYCHELE DANIAU / AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Le quotidien Le Figaro a heurté certains auteurs et éditeurs en publiant un article qui se demandait qui d'entre les écrivains Guillaume Musso et Marc Levy était "le plus nul".