Cyclisme: Tour Down Under: Bilbao s'impose, Vine en tête

L'Australien Jay Vine (UAE) a pris la tête du classement général du Tour Down Under à l'arrivée la 3e étape près d'Adelaïde le 20 janvier 2023 © Brenton EDWARDS / AFP

Adélaïde (Australie) (AFP) – L'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain) a remporté vendredi la 3e étape du Tour Down Under en Australie, s'imposant devant Simon Yates et Jay Vine qui prend la tête du classement général de la première grande course cycliste de l'année.