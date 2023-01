Foot: un champ de maïs "tatoué" du visage de Lionel Messi

Ballesteros (Argentine) (AFP) – Après les nombreux tatouages de fans célébrant la victoire de l'Argentine à la Coupe du monde 2022, un champ de maïs du centre du pays a eu droit à son propre "tatouage" du visage du capitaine argentin Lionel Messi.

Grâce à une technologie agricole avancée, une ferme argentine de la région rurale de Ballesteros, à environ 500 kilomètres, au nord-ouest de la capitale Buenos Aires, a dessiné le visage du septuple Ballon d'Or, avant de partager le logiciel pour que le dessin puisse être reproduit.

Le fermier Charly Faricelli explique à l'AFP qu'il avait prévu de dessiner le visage de Messi dans son champ de maïs, quel que soit le résultat de l'Argentine au Qatar le mois dernier.

"L'idée était de produire un hommage du monde agricole à Messi, qu'il gagne la Coupe du monde ou non - ce qu'il a fait, Dieu merci !"

De la taille de près de quatre terrains de football, le visage de Messi ne peut être vu que d'en haut, et devient de plus en plus visible à mesure que le maïs pousse.

Contrairement aux autres motifs agricoles, où les plantes sont coupées pour créer une image, ce "tatouage agricole" est le résultat de différentes concentrations de graines plantées.

Charly Faricelli explique que "grâce aux progrès de la technologie, le tracteur sait exactement, au fur et à mesure, combien de graines il doit semer à quel endroit."

Il a invité d'autres agriculteurs sur les médias sociaux à imiter son hommage et a partagé le logiciel pour qu'ils puissent le télécharger dans leur équipement.

Vue aérienne du dessin du champion du monde argentin Lionel Messi fait à partir de graines de maïs, dans un champ à Ballesteros (Argentine), le 19 janvier 2023 © Nicolas AGUILERA / AFP

Il y a 25 visages de Messi dans les champs de maïs à travers cinq provinces différentes, d'après l'agriculteur.

"Nous nous identifions à l'équipe nationale, parce qu'elle a souffert avant de gagner, et que le monde agricole souffre aussi", dit-il, faisant allusion à une importante sécheresse qui touche les plaines fertiles de la Pampa, dans le centre de l'Argentine.

