Mode: contre la fast-fashion, des influenceurs éco-responsables se rebellent

La styliste Masego Morgan, le 15 décembre 2022 à Simon's Town, en Afrique du Sud © GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Paris (AFP) – TikTok et Instagram, nouveaux vecteurs de promotion d’une mode plus responsable ? Sur ces réseaux, temples de la consommation effrénée, des influenceurs à contre-courant tentent de promouvoir des choix vestimentaires plus respectueux de la planète.