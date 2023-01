Portée par la tech, Wall Street termine en hausse; ton plus modéré à la Fed

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en nette hausse vendredi, après plusieurs séances maussades, revigorée par la technologie et un ton plus accommodant sur les taux d'intérêt de la part de certains membres de la Fed.