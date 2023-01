Retraites: Véran fustige des "fake news" de l'opposition avant un débat avec LFI et le RN

Orchies (France) (AFP) – Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a fustigé vendredi des "fake news" des Insoumis et du RN sur la réforme des retraites, à quelques jours d'un débat sur le sujet avec l'élue LFI Mathilde Panot et le président du RN Jordan Bardella sur BFMTV.

Publicité Lire la suite

"Le débat permet d'éclairer les choses et de lever un certain nombre de +fake news+, et en matière de +fake news+, que ce soit du côté de LFI ou du RN on est quand même, pardonnez-moi, assez servis" a lancé M. Véran à l'issue d'un échange avec des retraités dans un club des aînés à Orchies (Nord).

M. Véran doit participer mardi à 21h00 à un débat sur les retraites sur BFMTV avec Mathilde Panot et Jordan Bardella, avait annoncé un peu plus tôt la chaîne.

"Quand le RN explique qu'un Français sur deux est au chômage au moment de la retraite", ou "LFI quasiment deux-tiers des Français, c'est totalement faux", a insisté le porte-parole.

"Il va y avoir une phase fondamentale dans le système démocratique français, il va y avoir des semaines de débat au Parlement, qui vont permettre aux représentants du peuple d’exprimer leur position, de débattre, d’amender le texte", a-t-il insisté.

© 2023 AFP