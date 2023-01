Mondial-2023 de rugby: les affaires "sont derrière nous", assure le président du GIP

Saint-Denis (AFP) – La préparation de la Coupe du monde de rugby 2023 en France est "complètement en trajectoire" malgré la multiplication d'affaires touchant son comité d'organisation, "qui sont derrière nous", a assuré samedi à l'AFP le président du comité d'organisation Jacques Rivoal.

En plus d'une première enquête ouverte pour trafic d'influence et corruption, l'ancien directeur général du groupement d'intérêt public (GIP) France-2023 Claude Atcher, mis à pied cet été puis débarqué en octobre par le conseil d'administration, est visé par une autre enquête pour harcèlement moral, a révélé cette semaine le quotidien L'Équipe.

"Ce sont des événements qui sont un peu derrière nous aujourd'hui. Ça n'a fait que confirmer que les décisions qui ont été prises cet été sont les bonnes", a réagi le président du GIP Jacques Rivoal, interrogé samedi par l'AFP en marge d'un événement promotionnel à Saint-Denis, en référence au limogeage d'Atcher.

"Nous n'avons pas du tout été affectés par l'actualité qui a été effectivement un peu agitée. Les deux meilleurs signes sont que les billets se sont vendus très bien et que tous les sponsors nous ont rejoints et nous sont restés fidèles. Aujourd'hui, on est complètement en trajectoire pour réaliser ce qui va être une très grande fête populaire", a-t-il déclaré.

Dans un long article titré "Péril sur les finances du Mondial", L'Équipe évoquait par ailleurs jeudi une "mauvaise gestion budgétaire", des "soupçons de favoritisme" et des "détournements de fonds publics", imputés pour partie à Claude Atcher.

Au moment du lancement de la candidature, Atcher avait affirmé pouvoir réaliser 200 millions d'euros de bénéfices potentiels. Quelques années plus tard, selon les calculs de L'Équipe, ce serait plutôt cinq fois moins, soit environ 40 millions d'euros.

Suite au départ de son directeur général, qui dénonce un "acharnement judiciaire et médiatique" contre lui, le conseil d'administration du GIP se penchera le 2 février sur les résultats d'une revue budgétaire intégrant une "vision globale", a indiqué Rivoal.

"On a pour la première fois fait un travail de transparence pour présenter un résultat complètement consolidé. Ce que je peux vous dire (...), c'est qu'on sera à même de présenter un résultat qui sera au niveau des meilleurs benchmarks dans l'histoire des Coupes du monde", a déclaré le président du GIP.

Organisé dans dix villes françaises du 8 septembre au 28 octobre, le Mondial de rugby débutera par un choc entre les All Blacks et les Bleus de Fabien Galthié.

