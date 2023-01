Retraites: Mélenchon "maudit" Macron qui voudrait tout "transformer en marchandise"

Paris (AFP) – Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a dit "maudire" Emmanuel Macron qu'il accuse de vouloir "transformer toute notre existence en marchandise", samedi lors d'une harangue à la foule défilant contre la réforme des retraites à Paris.

Publicité Lire la suite

"Soyez maudit de vouloir transformer toute notre existence en marchandise (…) tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier", a lancé M. Mélenchon depuis le toit du camion des organisateurs de la manifestation.

Selon M. Mélenchon, le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ne fera "pas travailler une seule personne je le sais bien". "Ce sera des chômeurs de plus, des malades de plus, et surtout de la vie en moins", a-t-il plaidé.

"Ils disent il faut travailler davantage, pour quoi faire ? La clé de l'avenir ce n'est pas de produire plus, du jetable. Mais produire mieux, et pour le faire il faut travailler moins", a fait encore valoir l'Insoumis.

Le porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste Olivier Besancenot a de son côté appelé les manifestants à être des "activistes de la grève générale. On va bloquer la société, paralyser l'économie", a-t-il scandé, alors que le projet de loi doit être présenté lundi en Conseil des ministres.

"Quelque chose est en train de se passer, il y a quelque chose qui ressemble aux mobilisations passées où on gagne", a encore assuré M. Besancenot, deux jours après une manifestation qui avait déjà réuni un à deux millions de manifestants, selon les estimations de la police ou de la CGT.

© 2023 AFP