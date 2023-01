Infirmières: une fédération internationale critique les recrutements massifs dans les pays pauvres

Des infirmiers déplacent un patient dans l'hôpital de Nkwanta, au Ghana, le 6 juin 2005 © ISSOUF SANOGO / AFP/Archives

2 mn

Genève (AFP) – Les pays les plus riches devraient arrêter de recruter en masse et à bas prix des infirmières dans les pays pauvres, déjà démunis en matière de santé, et investir pour réduire leur déficit dans ce secteur, a estimé lundi une fédération internationale d'infirmières.