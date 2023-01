Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris © Eric PIERMONT / AFP

Paris (AFP) – Les Bourses européennes progressaient lundi et l'euro a touché son plus haut en neuf mois face au dollar, profitant des dernières déclarations jugées accommodantes de responsables de Fed, avant une avalanche de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques.