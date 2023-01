Les faisans ne sont pas tous égaux face au renard

Un faisan dans une ferme à Sully-sur-Loire, le 8 décembre 2020 © GUILLAUME SOUVANT / AFP/Archives

Paris (AFP) – Les faisans ne sont pas tous égaux face au renard, les plus doués en termes de mémoire ayant le plus grand territoire et surtout les plus grandes chances de survie, selon une étude lundi.