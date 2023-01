Fun Radio condamnée pour avoir influencé les chiffres d'audience

Fun Radio a été condamnée à plus de 10,3 millions d'euros de dommages et intérêts pour "concurrence déloyale" après avoir appelé ses auditeurs à tordre les chiffres d'audience © JEAN-PIERRE MULLER / AFP/Archives

Paris (AFP) – Fun Radio a été condamnée à plus de 10,3 millions d'euros de dommages et intérêts pour "concurrence déloyale" après avoir appelé ses auditeurs à tordre les chiffres d'audience, ont annoncé plaignants et condamnés.