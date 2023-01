NBA: Orlando met fin à une série de neuf victoires consécutives des Celtics

Miami (AFP) – Le Magic d'Orlando, bête noire des Celtics, a mis fin à une série de neuf victoires consécutives d'un Boston Celtics amoindri par les absences, en s'imposant 113-98, sur son parquet lundi.

Pourtant mal classé à l’Est, Orlando, au bilan famélique de 17 victoires pour 29 défaites avant sa rencontre face au leader de la ligue, a parfaitement profité des absences sur blessures de Marcus Smart et Robert Williams, deux joueurs clé dans le système défensif des Celtics pour remporter sans contestation sa troisième victoire face à Boston cette saison.

Pour cela, le Magic s'est appuyé sur le N.1 de la dernière draft, Paolo Banchero, 20 ans et 23 points inscrits. Quatre autres joueurs du Magic ont marqué plus de dix points, notamment Wendell Carter Jr. (21 points) et l'Allemand Franz Wagner (15 points).

"A chaque fois que vous jouez contre un ancien champion, une équipe qui a déjà été en finale, qui a été là où vous voudriez être, vous donnez le meilleur de vous-même pour gagner", a déclaré Banchero. "C'est ma mentalité, et c'est la mentalité de notre équipe, et nous avons été capables de le faire.

Outre son jeune ailier fort italo-américain, Orlando a également enregistré le retour à la compétition d’un autre ailier fort, Jonathan Isaac, à la carrière parasitée par des blessures depuis deux ans et qui n'avait plus foulé un parquet NBA depuis août 2020.

En dix minutes de jeu, Isaac a marqué 10 points, pris trois rebonds et effectué deux interceptions.

"C'était fantastique, ne serait-ce que de fouler le parquet", s'est ému Isaac après la rencontre. "Je me sens bien, je suis reconnaissant d'être avec le Magic. Et en plus obtenir une victoire, je ne pourrais pas être plus heureux".

Face à la franchise de Floride, les stars du Massachusetts Jayson Tatum et Jaylen Brown ont inscrit 26 points chacun, Derrick White en a ajouté 11 et Sam Hauser 13 en sortie de banc. Insuffisant face à la fougue du Magic.

Le retour du 'Greek Freak'

Dans les autres matches de lundi, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton faisaient leur retour après des blessures et les Bucks de Milwaukee se sont requinqués en battant les Pistons de Detroit 150-130.

Giannis Antetokounmpo des Bucks de Milwaukee lors du match de NBA contre les Pistons de Detroit le 23 janvier à Detroit © Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Antetokounmpo avait manqué les cinq derniers matchs des Bucks en raison d'une blessure persistante au genou, et Milwaukee sans son 'Greek Freak' (monstre grec) a perdu trois rencontres. Middleton, quant à lui, n'avait pas joué depuis la mi-décembre.

Mais le double MVP n'a pas manqué de rythme réalisant un match plein avec 29 points, 12 rebonds et quatre passes. Middleton a ajouté huit points pour son retour.

"Cela fait du bien d'être à nouveau sur le terrain avec l'équipe, de jouer, de monter en attaque et redescendre défendre", a déclaré Antetokounmpo. "Il ne faut jamais le tenir pour acquis. C'est sûr que ça me manquait, ça me manquait d'être avec mes coéquipiers, ça me manquait de jouer au basket. Ça me manquait juste d'être sur le terrain et de jouer".

Lors du premier quart-temps, Milwaukee a plié le match en inscrivant 49 points, et a pris 25 points d'avance à l’entame du deuxième.

Avec désormais 30 victoires pour 17 défaites, les Bucks Milwaukee grimpent à la 3e place de la conférence Est derrière Boston et Philadelphie. Detroit reste bon dernier avec 12 victoires et 37 défaites.

En Californie, avec Ja Morant absent, les Grizzlies de Memphis ont subi une troisième défaite consécutive, après celles face aux Lakers vendredi et à Phoenix dimanche, en s'inclinant cette fois 133-100 face aux Kings de Sacramento.

Six joueurs des Kings ont fini à plus de dix points chacun, mais Trey Lyles, avec ses 24 points inscrits, s'est particulièrement illustré.

Enfin, à Portland, Damian Lillard s'est déchainé avec 37 points et 12 passes décisives, bien secondé par Anfernee Simons (26 points) et Jusuf Nurkic (25), et les Trail Blazers se sont défaits des San Antonio Spurs 147-127.

