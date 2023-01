De rarissimes illustrations des fables de La Fontaine vendues 2,7 millions de dollars

Un exemplaire unique d'illustrations anciennes des Fables de la Fontaine par le peintre et dessinateur français du 18e sicèle Jean-Baptiste Oudry, le 24 janvier 2023 dans les locaux de Christie's à New York, à la veille de leur vente aux enchères pour 2,7 millions de dollars © Cecilia SANCHEZ / AFP

New York (AFP) – Un exemplaire unique d'illustrations des "Fables de La Fontaine" par le peintre et dessinateur français du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Oudry a été vendu mercredi à New York lors d'enchères chez Christie's pour 2,7 millions de dollars.