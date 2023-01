Tesla annonce 3,6 milliards de dollars pour agrandir sa méga-usine du Nevada

Washington (AFP) – Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé mardi un investissement de "plus de 3,6 milliards de dollars", pour agrandir son usine du Nevada, dans laquelle est fabriqué notamment son camion électrique, baptisé Semi.

"Nous allons investir plus de 3,6 milliards de dollars supplémentaires pour continuer à développer la giga-usine du Nevada", a indiqué Tesla dans un communiqué.

Il s'agit d'un montant légèrement supérieur à celui de l'investissement initial pour la construction de l'usine, qui s'élevait à 3,5 milliards de dollars en 2014, rappelle Tesla.

Ce sont en réalité deux nouvelles usines qui seront créées, a précisé le constructeur: la première fabriquera des cellules pour les batteries, avec la "capacité de produire suffisamment de batteries pour 1,5 million de véhicules légers par an", et la seconde sera la "première usine de fabrication de Semi à grand volume".

Tesla prévoit d'y recruter 3.000 personnes.

L'usine du Nevada, première "méga-usine" de Tesla, a commencé à produire des batteries en 2017.

Depuis l'annonce de sa construction en 2014, Tesla a indiqué avoir investi 6,2 milliards de dollars au Nevada, et avoir embauché directement plus de 11.000 personnes.

Tesla compte aujourd'hui quatre "méga-usines", en plus de celle du Nevada: New York, Shanghai, Berlin et, dernière en date, celle du Texas qui couvre un terrain équivalent à une centaine de terrains de football et qui est opérationnelle depuis fin 2021.

