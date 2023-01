Dockers, raffineurs et électriciens en grève jeudi, la CGT veut attiser la flamme du mouvement

Un manifestant, vêtu d'un gilet de la CGT, agite une fusée éclairante lors d'une manifestation à Lyon, dans le sud-est de la France, le 19 janvier 2023 © OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

3 mn

Paris (AFP) – "Aller chercher encore plus de grévistes": avant la journée nationale du 31 janvier contre la réforme des retraites, la CGT appelle à reprendre la grève dès jeudi et vendredi dans les raffineries, les centrales électriques mais également les ports et les docks.