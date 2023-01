Du jeu à la bagarre, la frontière peut être floue chez les chats

Les chats luttent et échangent des coups de patte par plaisir mais la vocalisation et de longues pauses signifient que le jeu a tourné vinaigre, selon une étude © JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Pas évident de dissocier jeu et querelle chez les chats, selon une étude: ils luttent et échangent des coups de patte par plaisir mais la vocalisation et de longues pauses signifient que le jeu a tourné vinaigre.